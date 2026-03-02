2026 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Müslümanlar bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getiriyor. 19 Şubat’ta başlayan bu mübarek ay, bu yıl 29 gün sürecek ve oruçlar, belirlenen imsak ve iftar saatlerine göre tutulacak. Peki, Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan son günü ne zaman? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN AYININ BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Bu sene Ramazan 29 gün sürecek. Ramazanın son günü 19 Mart Perşembe günü. Bugün itibariyle Ramazanın bitmesin 17 gün kaldı.

RAMAZAN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazanın son günü 19 Mart Perşembe günü.

RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bugünden itibaren bayrama 18 gün kaldı.