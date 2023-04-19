Ramazan sonrası beslenmeye ve şekere dikkat

Yayınlanma: 19.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 07:00

Ramazan Bayramı'nda nasıl yemek tüketilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunan uzman diyetisyenler, “Ramazan ayının son günlerini yaşarken bayramda nasıl bir beslenme tarzı benimsemek gerektiğini şimdiden planlamak, bayramda aşırı tüketim sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından önem taşımakta" dedi.

"SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNE AĞIRLIK VERİLMELİ"

Uzmanlar, "Ramazan ayı boyunca aç ve susuz geçen uzun saatler bayramda bireylerin psikolojik olarak aşırı tüketime yönelmesine neden olmaktadır. Bayramda aşırı tatlı, şeker, hamurişi, yemek tüketimine bağlı olarak en fazla yaşanan hazımsızlık ve mide problemleridir" sözleriyle uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı süresince nasıl bir beslenme yolu izlenilmesi gerektiğini de açıklayan uzmanlar şu ifadelere yer verdi;