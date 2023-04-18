Ramazan sonrası normal düzene geçişte beslenmeye dikkat

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:00

Ramazan’da yavaşlayan metabolizma, bayramda tatlı tüketilmesi ve eski düzene dönülmesiyle beraber uzmanlar sağlıklı beslenme hakkında uyarılarda bulundu. Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Topuz Ülkü, sağlıklı beslenmeye geçiş yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

"DÜZENSİZ HALE GETİRİYOR"

Sağlığın korunması için yeterli ve dengeli beslenmenin en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Ülkü, şu ifadeleri kullandı:

“Bayram gün geçtikçe yaklaşıyor. Bayram ile birlikte düzenimiz çok değişiyor. Ramazanın bir aylık sürecinde vücut ister istemez buna adapte oluyor. Aldığı besin sayısı düştüğü için metabolizmasını yavaşlatıyor. Fakat bayramla birlikte yeme furyası başlıyor. Bayramda en önemli problem tatlı grubunun işin içine dâhil olması oluyor. Bayram dâhil bu geçiş dönemini ele aldığımızda, fazla yemeye bağlı en önemli iki problem gerçekleşiyor. Ramazanda vücudumuz sadece iftar ve sahura şartlandığı için metabolizmada şuurlu bir yavaşlama görülüyor. Gün içerisinde de şeker de çok fazla düşüş veya yükseliş görmüyoruz. Bu da bizim şekerde istediğimiz sağlıklı süreç. Tabi bayramda tatlıların artması bu şeker düzenimizi, düzensiz hale getiriyor. Bu yavaşlayan metabolizmanın normal seviyelere çıkması da belli bir zaman alacaktır. O yüzden bizim en çok önemle vurguladığımız şey besin miktarlarını yavaş yavaş yükseltmek” dedi.

"İKİ SAAT ÖNCE YEMEK YEMEYİ KESMEK GEREK"

Günlük öğünlerde bulunması gereken önemli besinlerden bahseden Ülkü, “Sabah kahvaltı çok önemli, atlanmamalı. İçerik olarak ekmeğin tam tahıllı olması, az yağlı peynir, yumurtanın olması ve mevsim yeşilliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Ara öğünde ise taze, kuru meyveler ile kuruyemiş kombini mümkün mertebe işin içinde olması lazım ki, vücudun karbonhidrat ihtiyacı tamamlansın ve tatlı isteği göstermesin. Akşam yemekleri ise ramazana göre daha erken saatlere çekilmesini istiyoruz. Akşam yemeğinde zeytinyağlı sebze yemeği, protein ihtiyacını karşılayacak kırmızı veya beyaz et kombini olabilir. Mevsim salatanız ve yoğurdunuz bu menüye eşlik etmeli. Mümkün olduğunca yemekler yapılış şekli olarak kızartmadan uzak durulması gerekiyor. Yatmadan iki saat önce yemek işini bitirmemiz gerekiyor. Dolu mide ile yattığımızda sabah şekerimiz yüksek çıkma potansiyeli vardır” diye konuştu.

KABIZLIK SORUNU ORTAYA ÇIKARABİLİYOR

Günlük beslenmeyle birlikte fiziksel sporların yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Ülkü, “Ramazanda en sık yaşadığımız bizi rahatsız eden problemlerden biri bağırsakların tembelleşmesi durumudur. Bir kabızlık sorunu ortaya çıkarabiliyor, bu nedenle geçiş dönemi ile birlikte bol su tüketimi, hareketli yaşam ve lif içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bu geçiş döneminde özellikle tatlı grubunu çok seviyorsanız ve bayramda ‘biraz kaçıracağım galiba’ diyorsanız, peşine muhakkak bir fiziksel aktivite planlamaya çalışalım” ifadelerini kullandı.