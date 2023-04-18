Uzmanından uyarı: 'Ramazanda arınan karaciğerinizi bayramda kirletmeyin'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:00

Ramazan ayı ile birlikte değişen yeme, içme alışkanlığında eski rutine dönmenin kontrollü bir şeklide gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nuray Aytan Akça, öncelikle öğün sayılarının yavaş yavaş artılmasını önerdi.

Ramazan ayı sonrası artan öğün sayısıyla birlikte kilo alımının kontrol altında tutulmasının güçleşeceğine dikkat çeken Akça, sahur öğünüyle birlikte alışılan ve kilo alımında etkili olabilecek gece yemelerinin bayramla birlikte sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

"KARACİĞERİNİZİ YENİDEN KİRLETMEYİN”

Orucun faydalarından olan karaciğerin toksinlerden arınmasının sağlıklı yaşam için bir fırsat olduğunu kaydeden Akça, “Oruçla uzun süre aç kalınmasıyla toksinlerden arınan karaciğerimize bayramlarda fazla tüketilen şeker ya da yağlı gıdalardan uzak tutarak yeniden kirletmeyelim. Sağlıklı ve kontrollü bir şeklide beslenerek, kilo almamak bizlerin elinde” dedi.

"BÖLÜŞTÜREREK TÜKETMEMİZ GEREKİYOR"

Ramazan sonrası beslenme rutininde ilk yapılması gerekenin oruç nedeniyle uzun süre susuz kalan vücudun su ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Akça, “Ramazan ayı boyunca iftarla sahur arasında tükettiğimiz suyu ramazan sonrasında gün içerisinde bölüştürerek tüketmemiz gerekiyor. Günde en az 2-2,5 litre su tüketmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz sıvı ihtiyacını çay, kahve ya da meşrubatla değil yalnızca su ile karşılamamız gerekiyor. Çünkü su harici içecekler sıvı ihtiyacını karşılamamaktadır” dedi.

Ramazan sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktaları paylaşan Akça, öğün sayısı ve gece yemek yeme alışkanlığı konusunda şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ramazanda ikiye düşen öğün sayısını kontrollü bir şeklide arttırmak gerekiyor. Aksi takdirde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabilir. Bunun dışında diğer önemli konu ise ramazanda sahur yemelerimiz oluyordu. Ramazan sonrasında bazı kişilerin gece yemek yemeyi sürdürdüğü gözlenmekte. Bu gece yemelerini ramazanın bitimiyle birlikte sonlandırmalıyız. Yemek yemeyi ise yatmadan en az üç saat öncesinde bırakmamız gerekiyor.”

“Bırakılan egzersizlere yeniden başlanmalı”