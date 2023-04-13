Ramazan'da asla sofranıza koymayın! Resmen zehir saçıyormuş..

Yayınlanma: 13.04.2023 - 21:39

Güncelleme: 13.04.2023 - 21:39

Ramazan ayında bazı yiyecekleri tüketmek sağlık açısından çok zararlı. Beslenme uzmanlarına göre gerek iftarda gerekse sahurda taze yiyecekler tüketmek gerekiyor. Uzmanlar hazır gıdalardan sağlık açısından uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Posta'da yer alan bir içerikte; Ramazan ayında uzak durulması gereken yiyeceklerin listesi sıralandı. O yiyecekler arasında soframızdan eksik olmayan yiyecekler de yer alıyor.

İŞLENMİŞ ETLER

Zengin bir sahur menüsü hazırlarken genellikle yapılan en büyük hatalardan biri sosis, salam ya da sucuk gibi işlenmiş etlere çok fazla yer vermek.

Sahurda tüketilen işlenmiş etlerdeki aşırı tuz miktarları da vücudun dengesini bozabilir. Gün boyu çok fazla su ihtiyacı hissetmenize sebep olabilir.

Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek rahatsızlıkları, akciğer sorunları ve eklem problemleri gibi hastalıkların tetiklenmesine neden olabilir.

BOL YAĞDA YAPILAN KIZARTMALAR

Kızartmaların nefis tadına karşı koymak zor olsa da bu besinleri hayatımızdan tamamen çıkarmamız gerekir. Çok fazla kızartma tüketmek zamanla vücut sağlığımızı bozabilir.

Kızartmaların en sağlıklı hali az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan ve una bulanmamış olarak yapılan yöntemdir.

Bunun dışındaki kızartmalar besinlerin hem yararlı içeriğini yok etmekte hem de zararlı hale gelmesine bile neden olabilir.

PAKETLİ HAZIR GIDALAR

Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapar.

İftar sonrasında çayın yanında tükettiğiniz paketli hazır gıdalar sağlığınızı ciddi anlamda tehdit eder. Hazır ve paketlenmiş gıdaların içinde yüksek fruktozlu mısır şurubu, aspartam, phenylalanine, suklaroz, ageve, potasyum bromat, yapay aroma ve renklendiriciler, bromlu bitkisel yağ, BHA ve BHT en zararlı katkı maddeleri bulunur.

HAZIR ÇORBA

Uzmanlar oruç tutarken iftar menünüzde mutlaka çorba bulundurmanız gerekiyor. Ancak tercihinizi hazır çorbalardan yana kullanıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir.

Hazır çorbalar kan basıncını yükseltiyor ve kalp ritmini bozabiliyor. Hazır çorbaların içerisinde çok nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu vardır.

Bu tuz, kişide bağımlılık yapabilir. Bu sebeple hazır çorbaları iftar sofranızdan olabildiğince uzak tutmanız gerekir. Bunun yerine evinizde bulunan sağlıklı malzemelerle çorbalar yapabilirsiniz.

DONDURULMUŞ GIDALAR

Gıdalar dondurulduğunda ve bir süre beklediğinde besin değerleri azalmaktadır bu yüzden olabildiğince taze tüketim önerilmektedir.

Özellikle dondurulmuş balık ve deniz ürünleri vücudunuz için çok zararlı olabilir. Ramazan ayında dondurulmuş ürünlerden olabildiğinde uzak durmanız önerilir.

Cumhuriyet'in derlemesine göre; Bu tür gıdaları aslında sadece Ramazan'da değil normal zamanda da tüketmek hiç sağlıklı değil. Sağlıklı bir yaşam için bu gıdalardan uzak durmak gerekiyor.