Uzmanından Ramazan ayında kilo almak istemeyenlere önemli tavsiyeler

Yayınlanma: 13.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 07:00

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Mustafa Furkan Yadigar, Ramazan ayında doğru beslenme yöntemleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayında hızlı yemenin ve karbonhidrat tüketiminin kilo alımına sebep olduğunu ifade eden Yadigar, iftarla başlayıp sahur bitimine kadar geçen sürede en az 2,5 litre su tüketilmesini tavsiye etti.

"EN ÖNEMLİ ÖĞÜN SAHURDUR"

Ramazan ayında en önemli öğünün sahur olduğunu belirten Yadigar, "Ramazan ayında oruç tutmak, günün bazı bölümlerinde besinlerden uzak durmak anlamına geldiği için pek çok insan, Ramazan ayının sonunda kilo alımından şikayetçi olur. Ramazan ayında en önemli öğün sahurdur. Sahurda bizi tok tutacak, uzun süreli açlık hissi oluşturmayacak besinlere yönelmeliyiz. Proteinlere ve süt ürünlerini tüketmeliyiz" dedi.

"BASİT KARBONHİDRATLARDAN KAÇINALIM"

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Yadigar, "Ramazanda sahur ile iftar arasında uzun bir süre bulunmaktadır. Bu uzun süreçte kan şekerimizi dengede tutacak ve uzun süre tok tutacak besinler tüketilmediği zaman iftarda çok fazla açlık hissi oluşuyor. Bununla birlikte, çok fazla yemek tüketmek, çok hızlı yemek ve basit karbonhidrat tüketimi Ramazan ayında çok fazla görülüyor. Ramazan ayında kilo alınmasının temelini de bunlar oluşturmaktadır. Su ile açıp çorba ile devam edebilir. Daha sonrasında 5 ila 10 dakika bir ara verdikten sonra diğer ara yemeklere geçebiliriz. Basit karbonhidratlardan kaçınalım. Ramazan ayında en önemli öğün sahurdur. Sahurda bizi tok tutacak, uzun süreli açlık hissi oluşturmayacak besinlere yönelmeliyiz. Proteinlere ve süt ürünlerini tüketmeliyiz" diye konuştu.

"İNSANLAR SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTUYOR"

Poğaça ile 3 adet yumurtanın eş değer kaloride olduğunu ifade eden Yadigar, "Poğaça çok kısa bir sürede açlık hissini uyandırır, yumurta ise uzun süreli tokluk hissi uyandırır. Arasındaki en önemli farkta budur. Sahurda genelde ‘yumurta ve süt ürünleri tüketin’ dememizin sebebi de uzun süreli tokluk hissi vermesidir. Genelde insanlar Ramazan'da sahur yapmadan oruç tutuyor. Sahur mutlaka yapılması gereken ve iftarda çok fazla yemek tüketmekten kaçınılmasını sağlayan bir öğündür" ifadelerini kullandı.