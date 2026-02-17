Ramazanda gün içinde enerji kaybını önlemenin sırrı: Sahurda tüketebileceğiniz tok tutan 10 süper besin

Ramazan ayında en sık yaşanan sorunlardan biri gün içinde ani acıkma ve halsizliktir. Bunun temel nedeni sahurda yapılan yanlış beslenme tercihleridir. Basit karbonhidratlar ve şekerli yiyecekler kan şekerini hızla yükseltip düşürürken, protein ve lif açısından zengin besinler daha uzun süre tokluk sağlar. İşte, uzun süre tok tutan ve kan şekerini dengeleyen 10 güçlü besin...

SAHURDA TÜKETEBİLECEĞİNİZ TOK TUTAN 10 SÜPER BESİN

1. Yumurta

Yumurta yüksek kaliteli protein içerir ve uzun süre tokluk sağlar. Sahurda haşlanmış ya da omlet şeklinde tüketilebilir.

2. Yulaf

Lif oranı yüksek olan yulaf, kan şekerini dengeler ve mide boşalma süresini uzatır. Yoğurt veya sütle birlikte tüketilebilir.

3. Yoğurt

Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekler ve protein sayesinde tokluk hissini artırır. Ev yapımı yoğurt tercih edilebilir.

4. Tam buğday ekmeği

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih etmek kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlar ve daha geç acıkmaya yardımcı olur.

5. Peynir

Protein ve yağ içeriği sayesinde mideyi uzun süre meşgul eder. Özellikle az tuzlu peynir tercih edilmelidir.

6. Ceviz ve badem

Sağlıklı yağlar ve lif içerir. Küçük bir avuç tüketmek bile uzun süre tokluk sağlayabilir.

7. Avokado

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan avokado, kan şekerini dengede tutar ve tok kalmayı destekler.

8. Chia tohumu

Sıvıyla birleştiğinde jel kıvamı alır ve mide boşalma süresini uzatır. Yoğurda veya süte eklenebilir.

9. Kurubaklagiller

Nohut, mercimek gibi besinler hem protein hem lif içerir. Sahurda salata şeklinde tüketilebilir.

10. Sebzeler

Salatalık, domates, yeşillikler gibi lifli sebzeler mide hacmini artırır ve tokluk hissini destekler.