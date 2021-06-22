Ezhel'den Erdoğan'a müzik yasağı tepkisi

22 Haziran 2021 Salı, 12:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik kısıtlamasıyla ilgili "Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleri sanat camiasında da yankılandı. Birçok sanatçı ve müzisyen, Erdoğan'ın yasak kararına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Instagram hesabından İngilizce paylaşım yapan Ezhel de, Erdoğan'ın açıklamalarını ve müzik yasaklarını eleştirdi. Ezhel paylaşımında, "Dünya Müzik Günü'nde benim sevgili ülkemde, diktatör tarafından saat 00.00'dan sonra müzik yasaklandı. Bu yasak gece eğlence sektörünü, festivalleri ve her türlü konseri bitirecek bir karar. Diktatör 'kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok' dedi. Fakat Türk müziği zaten salgından ötürü zarar gördü. Hatta bazı müzisyenler intihar etti. Herkese sesleniyorum, Türkiye'deki dikta rejimininin farkında olun ve Türkiye'ye tatil amacıyla gitmeyin. Artık Türkiye'de eğlence yok. Müziği rahatsızlık olarak gören bir ülke ve topluluğun parçası olduğum için derin hüzün ve utanç içerisindeyim" ifadelerine yer verdi.



Yaptığı bu eleştiri sonrası kendine gelen tepkilere de Türkçe yanıt veren Ezhel, "Devlet dairesi olarak gri pasaportla yurtdışına insan kaçakçılığı yapmak Türkiye'yi dünyaya karşı kötülemektir. Ülkede kadın haklarına, insan haklarına ket vurmak Türkiye'yi dünyaya karşı kötülemektir. Hukukun üstünlüğünü bitirmek dünyaya karşı ülkemizi bitirmektir. Aman devletime toz kondurmayayım diye ülkeyi toz içinde bırakmak mı sizce vatanseverlik?" dedi.

"AMAN DEVLETİME TOZ KONDURMAYAYIM DİYE..."

Ezhel'in paylaşımı şöyle:

"Devlet dairesi olarak gri pasaportla yurtdışına insan kaçakçılığı yapmak Türkiye'yi dünyaya karşı kötülemektir. Ülkede kadın haklarına, insan haklarına ket vurmak Türkiye'yi dünyaya karşı kötülemektir. Hukukun üstünlüğünü bitirmek dünyaya karşı ülkemizi bitirmektir. Aman devletime toz kondurmayayım diye ülkeyi toz içinde bırakmak mı sizce vatanseverlik? Hadi halının altına süpürdünüz kokuyu ne yapacaksınız? Siz ses çıkarmamak ülkeyi korumak zannedip bana küfürler sallarken emin olum bağımsız, eşit, özgür ve dünyaya karşı gelişmiş bir Türkiye için vazgeçemeyeceğim hiçbir şeyim yok. Buyurun gelin."