'Seksenler' ekibi, Rasim Öztekin'i unutmadı: 'Gökyüzünde bir yerlerden duyarsın diye...'
TRT1'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde yıllarca 'Fehmi' karakterini canlandıran ve 2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için duygulandıran bir video yayınlandı. Videoda, Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesaja da yer verildi. Söz konusu videoyu, usta sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin de kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçirdiği kalp krizi sonucunda 8 Mart 2021 tarihinde yaşamını yitiren Seksenler dizisinin Fehmi'si Rasim Öztekin için duygusal bir video hazırlandı.
14 Ocak’ta dünyaya gelen usta sanatçının doğum gününün kutlandığı videoda, Seksenler dizisi oyuncuları Rasim Öztekin’i andı.
"GÖKYÜZÜNDE BİR YERLERDEN DUYARSIN DİYE..."
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin,bu anma videosunu sosyal medya hesabından yayınladı ve bir mesaj paylaştı.
Kazancıbaşı paylaşımında, "Dile kolay... Tam 10 yıl... Belki de en verimli yıllarında veda ettiğinin hayatının altıda biri... İkinci evin gibi gördüğün Seksenler seti... İkinci ailem diye nitelendirdiğin Seksenler kadrosu... Onlar da seni, Rasim ağabeylerini, Fehmi'yi çok özlediler. Bugün sensiz geçecek ilk doğum günün. Set aralarında birlikte gülüp, şakalaştığın, birlikte olmaktan keyif aldığın arkadaşların, dostların doğum gününde sana sesleniyorlar. Gökyüzünde bir yerlerden duyarsın diye... İyi ki doğdun Rasim Öztekin" ifadelerini kullandı.
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