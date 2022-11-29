Recep İvedik 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi nerede çekildi?

29 Kasım 2022 Salı, 10:44

Recep İvedik 3, yönetmenliğini üstlenen Togan Gökbekar'ın, senaryosunda Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğn ve Can Ali Sabuncu ile birlikte çalıştığı, 2010 yapımlı bir komedi filmidir.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Gizemli olaylar, Claude Massoulier’ün av yaptığı mekanda öldürülmüş olduğunun ortaya çıkmasıyla başlar. Julien Vercel’in parmak izlerinin Claude’un arabasında bulunması ve Büyükannesi öldükten sonra, Recep'i hiçbir şey teselli edememektedir. Ardından, ev arayan uzaktan akrabası Zeynep Recep'in yanına taşınır ve hayatını değiştirir.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Zeynep Çamcı

Sevim Yatlılar

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde Recep karakterinin oturduğu ev İstanbul'un Güngören ilçesindedir.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Recep İvedik 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlenmiştir.