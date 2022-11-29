TV yayın akışı 29 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 10:24
<p>Hafta ortasına yakaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Kasım Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Recep İvedik 3</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Baba</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

Hafta ortasına yakaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Kasım Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Recep İvedik 3

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Baba

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Yürek Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Yargı</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>12:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 3</p> <p>22:30 Bir Peri Masalı</p> <p>01:00 Recep İvedik 3</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

22:30 Bir Peri Masalı

01:00 Recep İvedik 3

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>00:15 Toprak ile Fidan</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

18:15 Ana Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:15 Toprak ile Fidan

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>00:15 Güzel Günler</p> <p>02:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:30 Yazgı</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Kadere Karşı</p> <p>14:15 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:35  Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse</p> <p>13:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>17:00 Ana Haber</p> <p>17:55 İddiaların Aksine</p> <p>18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Ekvador-Senegal"</p> <p>20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>23:30 Mavzer</p> <p>01:20 Yürek Çıkmazı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35  Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse

13:15 Yürek Çıkmazı

17:00 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Ekvador-Senegal"

20:00 Yürek Çıkmazı

23:30 Mavzer

01:20 Yürek Çıkmazı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bu Cihana Sığmazam</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:50 Mutfak Bahane

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