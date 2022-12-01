Recep İvedik 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi?
2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Recep İvedik 4 filminin konusu ne? Recep İvedik 4 filminin oyuncuları kim? Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filminin IMDb puanı kaç?
Recep İvedik 4, yönetmenliğini Togan Gökbakar, senaristliğini ise Şahan Gökbakar'ın üstlendiği, 2014 yapımlı bir komedi filmidir.
RECEP İVEDİK 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep’i zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.
RECEP İVEDİK 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şahan Gökbakar
Ece İncebay
İrfan Kangı
Gülüm Baltacıgil
Cem Korkmaz
RECEP İVEDİK 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Maldivler'in Robinson ve Fun adlı adalarında gerçekleştirildi.
RECEP İVEDİK 4 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Recep İvedik 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlenmiştir.
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