Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede yayımlanacak? Recep İvedik 7 filminin konusu ne olacak?

29 Kasım 2022 Salı, 12:24

Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep karakteriyle yüzlerce insanı güldüren Recep İvedik serisinin 7. filmi merakla bekleniyordu. Recep İvedik 7 filminden ilk fragman geldi. İşte ayrıntılar...

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE YAYIMLANACAK?

Film, 9 Aralık 2022'de, Disney Plus'ta yayımlanacak.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK?

Yeniden Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstleneceği filmin paylaşılan ilk fragmanından da anlaşıldığı üzere, 7. filmde Recep karekteri, 900 liralık elektrik faturasının geldiğini görünce, şehirdeki evinden ayrılıp köyüne taşınmaya karar veriyor. Köyüne gittiğinde de burayı yok edecek bir konut projesiyle karşılaşıyor. Recep İvedik inşaata karşı savaş açıyor ve köylüleri arazilerini satmamaya ikna etmeye çalışıyor.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNDE KİMLER OYNAYACAK?

Şahan Gökbakar

Öznur Serçeler

Nurullah Çeleb

Eray Türk

Murat Ergür