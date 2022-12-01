TV yayın akışı 1 Aralık 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Aralık Perşembe günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 4
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Toprak ile Fidan
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 YAYIN AKIŞI 19:45 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Andor
23:45 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Yerli Dizi
22:30 Yerli Dizi
01:30 Toprak ile Fidan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Hayat Bugün
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hırvatistan-Belçika"
20:00 3'te 3
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Kosta Rika-Almanya"
00:00 Yürek Çıkmazı
02:45 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Yalnız Kurt
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