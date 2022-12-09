Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 nerede yayımlanacak?
Şahan Gökbakar’ın sevilen karakteri Recep İvedik yedinci filmi ile izleyici karşısına çıkacak.
Togan Gökbakar'ın yönetip senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı, başrollerinde Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Türk komedi filmi. Recep İvedik film serisinin yedinci filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
RECEP İVEDİK 7 NEREDE, NE ZAMAN ÇIKACAK?
9 Aralık 2022 tarihinde Disney+'ta yayımlanacak
RECEP İVEDİK 7 OYUNCULARI KİMLERDİR?
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın
Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam
İrfan Kangı - Erdem Çökelek
Eray Türk - Öğretmen Kemal
RECEP İVEDİK 7'NİN KONUSU NE?
Hayat şartlarının zorluğu ve şehrin gürültüsünden bunalan Recep, Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden miras kalan köy evine gider. Yan arsaya şehirli br avukat olan Büşra ufak karavanıyla yerleşir. İlk zamanlarda tatlı-sert gerginlikler yaşayan bu ikli, köy ile birlkte etrafındaki doğayı da tehdit eden büyük bir tehlikeye karşı heyecanlı ve eğlenceli bir maceraya atılacaklardır.
RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 7 Ayvalık'ta çekildi.
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