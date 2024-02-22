Daha zinde ve canlı hissedin: İşte enerji veren 5 bitki çayı tarifi...

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:45

Güncelleme: 22.02.2024 - 11:45

Zaman zaman herkes fiziksel ve zihinsel olarak yorgun hissedebilir. Yoğun bir günün ardından birçoğumuzun tercihi rahatlamak ve huzur bulmak için bitki çayları olabilir. Ancak, bazı bitkiler sadece sakinleşmekle kalmaz, aynı zamanda bir fincan kahveden daha fazla enerji vererek bizi canlandırabilir. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar, günün yorgunluğunu atmak ve enerjilerini yeniden kazanmak için bu tür bitki çaylarına yönelebilirler. Peki daha zinde ve canlı hissetmenizi sağlayacak çaylar nelerdir? İşte enerji veren 5 bitki çayı tarifi...

ENERJİ VEREN BİTKİ ÇAYLARI

1. Kakule Çayı:

Kakule; içerisinde bolca potasyum, kalsiyum, magnezyum ve benzeri mineraller barındıran bir bitkidir. Bu sayede kakule çayı tükettiğinizde gün boyu dinç ve enerjik hissedersiniz.

Malzemeler:

1,5 litre su

3 yemek kaşığı siyah çay

3 çay kaşığı kakule tohumu

Hazırlanışı:

1,5 litre suyu kaynatın ve içerisine 3 yemek kaşığı siyah çayla birlikte 3 çay kaşığı kakule tohumu ekleyin.

Dilerseniz 250 ml kadar süt ekleyerek çayınızı daha yoğun bir kıvama getirebilirsiniz.

Kakule çayının iyice demlenmesi için 10-15 dakika bekleyin, ardından çayınızı dilediğiniz gibi içebilirsiniz.

Afiyet olsun!

2. Kuşburnu Çayı:

Kuşburnu bitkisinin C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Öyle ki; 100 gram kuşburnu, bir adet limonun 60 katı kadar C vitamini içerir. Dolayısıyla kuşburnu çayı, gün boyu dinç kalmak isteyenler için vazgeçilmez bir besindir.

Malzemeler:

Yarım litre su

Nane

2 yemek kaşığı kuru kuşburnu

Hazırlanışı:

Yarım litre suyu kaynatın ve içerisine 2 yemek kaşığı kuru kuşburnu ilave edin. Çayınızın demlenmesi için 10 dakika kadar bekleyin.

Dilerseniz çayınıza lezzet katmak için içerisine 1 çay kaşığı nane de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

3. Zencefil Çayı:

Özellikle mide problemlerine iyi gelen zencefil, metabolizmanızı hızlandırırken bir yandan da kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar.

Malzemeler:

1 adet taze zencefil

1 litre su

Limon

Bal

Hazırlanışı:

4 cm uzunluğunda bir zencefilin dış kabuğunu temizleyin.

1 litre suyu kaynatın ve soyduğunuz zencefilleri bu suyun içerisine atın.

Demlenmesi için 15-20 dakika kadar bekleyin.

Dilerseniz çayınızı tatlandırmak için limon ve bal da ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

4. Nane Çayı:

Nane, içerisinde bulunan mentol sayesinde zihninizi boşaltır ve stresinizi azaltır, ayrıca kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar.

Malzemeler:

Yarım litre su

2 yemek kaşığı nane

Limon

Hazırlanışı:

Yarım litre suyu kaynatarak başlayın. Ardından kaynayan suyun içerisine 2 yemek kaşığı nane atın.

Nane çayı hazırlarken taze nane ya da kuru nane kullanabilirsiniz.

Naneleri suya ilave ettikten sonra 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin ve bir dilim limon atarak çayınızı tatlandırın.

Afiyet olsun!

5. Yeşil Çay:

Sanılanın aksine yeşil çay, vücudunuzu dinlendirirken bir yandan da dinçleştiriyor. Dolayısıyla her sabah tüketeceğiniz bir bardak yeşil çay, gün boyu dinç kalmanızı sağlarken kahve ihtiyacınızı da en aza indiriyor.

Malzemeler:

250 ml su

2-3 yaprak yeşil çay

Bal

Hazırlanışı:

250 ml suyu kaynatın ve birkaç dakika soğumasını bekleyin.

Ardından içerisine 2-3 yaprak yeşil çay ilave edin ve sadece 3 dakika demlendikten sonra yaprakları suyun içerisinden çıkartın.

Dilerseniz çayınızı tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun!