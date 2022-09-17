Reha Muhtar hakkında 13 yaşındaki kızına şiddet iddiası
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'a ilişkin 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddiasında bulundu. Mahkemeye başvuran Uğur, dilekçesinde çocuğunun kendisine, "Eğer babamdan şikâyetçi olursan beni öldürür" dediğini belirtti.
Eski sunucu Reha Muhtar'ın Deniz Uğur ile evliliğinden olan 13 yaşındaki kızını, elindeki laptopu vermediği için dövdüğü ve direnen çocuğun bilgisayarı tutan ellerini ısırdığı iddia edildi.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.
Deniz Uğur dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
“Şikâyetçi olduğum Reha Muhtar benim çocuklarımın babasıdır. Kendisiyle uzun zamandır ayrıyız. 2 müşterek çocuğumuz bulunur. Çocukların velayeti babalarındadır. İstanbul Aile Mahkemesi kararıyla şahsi münasebet günü 12.09.2022 tarihinde çocuklarım Mina Deniz ve Poyraz Deniz’i Tarabya’da bulunan okullarından aldım.
Birlikte eve geldik akşam saatlerinde ikamette bulunduğum sırada kızım Mina babası Reha’nın önceki cuma günü kendisini çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta bu sefer çok kötü dövdü diyerek önceki davranışlarını teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikâyetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikâyetinden vazgeçti.
Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm. Çocuk hafta sonu babasının evine döneceği için çok tedirgin ve korkuyordu. Bana ‘Eğer babamdan şikâyetçi olursan beni öldürür’ dedi.
Bu konuşmalar sırasında yalnızdık kızımı sakinleştirip Kavacık Medistate Hastanesi’ne götürdüm. Kızımı orada muayene eden doktor bile çocuğun korktuğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu anladı. Bu durumu bana aktardı. Kızımın ikiz kardeşi oğlum Poyraz da tamamen içine kapanmış durumda…''
Delilleri inceleyen mahkeme Reha Muhtar’a 1 aylık uzaklaştırma kararı verdi.
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