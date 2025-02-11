Reha Muhtar: Hizmetçim tapu kayıtlarını alıp kaçtı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:48

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:48

Gazeteci Reha Muhtar, evinde çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çalıp kaçtığını iddia ederek şikayette bulundu.

"Başıma büyük işler açacak" diyen Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.

Sabah'ın haberine göre, yabancı uyruklu D.S. (48) isimli görevli geçtiğimiz yıl Reha Muhtar'ın evinden iddiaya göre tapu kayıtlarını, özel belgeleri ve kıymetli evraklarını alıp kaçtı.

Eve gelen ünlü sunucu durumu daha sonra fark edince adliyeye gidip şahıs hakkında şikayetçi oldu. Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti.

Bütün kişisel bilgilerinin D.S. tarafından ele geçirildiğini, şüpheli kişinin başına büyük işler açıp kendisini zarara uğratmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavçılığı tarafından soruşturma başlatıldı.