Reha Özcan ve Serhat Özcan'ın geçmişe dönük paylaşımı: 'Vardı, güzel hayallerimiz'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:19

Güncelleme: 03.12.2024 - 14:19

Reha Özcan, sosyal medya hesabından ağabeyi Serhat Özcan ile yıllar önce çekilmiş nostaljik bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında, ağabeyinin onun için bir 'ilk usta' olduğunu belirten ünlü oyuncu, geçmişe dair anlamlı bir mesaj da paylaştı. Reha Özcan, fotoğrafın altına "İlk ustam... Vardı, güzel hayallerimiz. Mutlu, adil ve huzurlu günler... Hepsi içindeymiş kişinin... Tek başına değil, hep birlikte. Olsun güzeldik hala güzeliz..." şeklinde duygusal bir yazı yazdı.

Reha Özcan, 'Mucize Doktor', 'Bizim Hikaye' ve 'Üç Kız Kardeş' gibi başarılı yapımlarda yer alırken, ağabeyi Serhat Özcan da 'Çoban Yıldızı', 'Sırrını Biliyorum', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Cennet Mahallesi' gibi projelerdeki performansıyla tanınıyor. İki oyuncunun bu özel paylaşımları, aile içindeki güçlü bağları ve birlikte geçen yılların anlamını vurguluyor. Bu nostaljik paylaşım, takipçilerini hem geçmişe hem de kardeşlik bağlarının gücüne dair güzel bir hatırlatmada bulundu.