Beşinci sınıf öğrencisini istismar etti, tutuklandı! Kefaletle serbest bırakıldı...

Yayınlanma: 06.05.2024 - 08:28

Güncelleme: 06.05.2024 - 08:39

ABD'nin Wisconsin eyaletinden, 24 yaşındaki öğretmen Madison Bergmann, bir beşinci sınıf öğrencisinin velisi tarafından River Crest İlkokulu yöneticilerine ve polise ihbar edilmesinin ardından, çocuğa birinci dereceden cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bergmann, 25 bin dolarlık (yaklaşık 800 bin TL) kefaleti ödemesinin ardından serbest bırakıldı ve 30 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılması planlanıyor.

Temmuz ayında, evleneceği bildirilen Bergmann'ın ayrıca nişanlısı Sam Hickman tarafından da terk edildiği bildirildi. Çiftin bir arkadaşları tarafından basına yapılan açıklamada, "Onu aldatmasından daha kötü olan bunu 'küçük bir çocukla' yapması" ifadeleri yer aldı.

İddia edilen cinsel saldırı, çocuğun ebeveynlerinin Bergmann ile oğulları arasında geçen mesajlaşmaları bulmasının hemen ardından ortaya çıktı.

MESAJLAR SORULDU...

Çocuğun babası, çarşamba günü polise, Bergmann'ın çocuğa attığı kısa mesajları teslim etti. Mesajlarda, öğretmenin çocuğa, "kendisine dokunmasından ve onunla 'öpüşmekten' zevk aldığını" söylediği iddia edildi.

Yerel basına göre çocuğun annesi, babasını bilgilendirmeden önce çocukları ve Bergmann'ın telefonda konuşmalarına kulak misafiri olmuştu.

Suçlama belgelerine göre, Bergmann'ın çantasını arayan memurlar ikili arasında el yazısıyla yazılmış bazı notlar da buldu.

Belgelere göre Bergmann, öğrenci ile aralarında geçen mesajlaşmalar sorulduğunda susma hakkını kullandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Bergman, tutuklanmasının ardından öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırıldığı süre boyunca, Hudson Okul Bölgesi öğrencileri, velileri veya personeli ile temasa geçmesi yasaklandı.

Ayrıca bölge mülküne girmesi veya herhangi bir okul etkinliğine katılması da yasaklandı.

Okuldan yapılan açıklamada, "Bir okul çalışanının güven ihlaline yol açan uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öğrenmek hepimiz için son derece rahatsız edici" denildi.