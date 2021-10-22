'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, 'sözde fenomen' davasını kaybetti
Şarkıcı Reynmen’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla sunucu Ece Erken’e açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Ünlü sunucu Ece Erken bir televizyon programında Reynmen hakkında çıkan "Muhabire darp" haberleri ile ilgili konuşmuş, bunun ardından Reynmen avukatı aracılığıyla kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Erken'e 5 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf
Aktaş, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda kendisi hakkında
‘sözde fenomen' gibi sözlerle hakarette bulunduğu iddiasıyla sunucu Ece Erken'den
şikayetçi olmuştu.
Reynmen'in avukatı aracılığıyla
sunulan dava dilekçesinde, “Reynmen'in ezan ile dalga geçtiği şeklindeki
iddialar tamamen asılsızdır. Reynmen toplumda kışkırtılmaya ve tahrik edilmeye
çalışılmıştır. Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu
oluştuğundan Ece Erken'in 5 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz”
ifadelerine yer verilmişti.
Mahkemeye dilekçe sunan Ece
Erken'in avukatı ise, sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek,
davanın reddini talep etmişti.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde
görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, Ece Erken ile Reynmen
duruşmaya katılmadı.
Duruşmada beyanda bulunan
Reynmen'in avukatı davanın kabulünü isterken, Erken'in avukatı reddini istedi.
Gerekçesini sonra açıklayacağını kaydeden mahkeme, Reynmen'in açtığı davayı reddetti.
NE OLMUŞTU?
Ünlü sunucu Ece Erken bir televizyon programında Reynmen hakkında çıkan "Muhabire darp" haberleri ile ilgili konuşmuştu. Bunun ardından Reynmen avukatı aracılığıyla kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Erken'e 5 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Yusuf Aktaş'ın avukatının mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde "Müvekkilim 13 Eylül 2019 tarihinde bir muhabir ile yaşadığı talihsiz olay nedeniyle yargısız infaza maruz kalmıştır. Ece Erken sunuculuğunu yaptığı programda reyting kaygısıyla müvekkilimi zan altında bırakmıştır. Davalının kara propagandaya girişmesi ve iftira suçu işlemesi basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Ece Erken programda saygısızca ifadeler kullanmaktadır. Programda alt yazıda yer alan 'Muhabiri tokatlayan Reynmen'den büyük pişkinlik', 'Sözde fenomen' ve 'Şiddet ailede mi var, babasından mı gördü' sözleri söyleyerek müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur" ifadeleri yer almıştı.
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