Reynmen'den dikkat çeken paylaşım: 'Gerçekten inandığım doğruları konuşuyorum'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:44

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınması ve 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından Türkiye'nin birçok kentinde protestolar düzenlenirken, sosyal medya üzerinden de yoğun tepkiler geldi.

Siyasi ve toplumsal olaylara dair açıklamalarıyla tanınan bazı ünlü isimler konuya dair paylaşım yaparken, bazı isimlerin sessiz kalması ya da yetersiz bulunan tepkileri kamuoyunun eleştirisini topladı. Bu süreçte adı öne çıkan isimlerden biri ise şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş) oldu.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı uzun paylaşımda hem kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi hem de geçmişte yaşadığı bir olayı anlatarak günümüz Türkiye'sine dair düşüncelerini paylaştı.

"SİZE BİR HİKÂYE ANLATACAĞIM DOSTLAR"

Reynmen paylaşımına, garson olarak çalıştığı dönemlerde yaşadığı bir anısını anlatarak başladı. Ramazan ayında yoğun bir restoranda çalıştığını belirten şarkıcı, iftar saatlerinde yaşanan bir olayı şu sözlerle aktardı:

“Her gün 400-500 kişi rezervasyon alıyoruz. Orucu açacak zaman bulamıyoruz. Başlangıçları veriyoruz, arkaya gidip ara sıcakları getiriyoruz. Derken bir fırsatını bulan bir arkadaşımız, çocuklara verdiğimiz mini burgerlerden birini ısırarak orucunu açmak istedi. Bir yudum su derken müdür geldi ve azarlamaya başladı. Öyle bağırıyor ki! Zoruma gitti. 'Ne bağırıyorsun lan?' dedim. 'Kaç kişiyiz, bırak çocuk orucunu açsın.' Sonrasında tartışma büyüdü, itiş kakış yaşandı. Çocuklara ‘Çıkın, herkes çıksın’ dedim. Hepimizi meydana topladım, önlükleri çıkardık.”

size bir hikaye anlatacağım dostlarrr. başakşehir’de bi gün bi kafe açıldı kocaman, eleman arıyorlar garson olarak gittim işe alındım derken daha eleman arayışları sürüyor bende arkadaş,kuzen topladım hepsini, kafe yeni olduğu için her gelenimizide aldılar sağolsunlar. 20-25 kişi… — reyn (@akareynmen) April 3, 2025

"KİMSEYİ TARAF OLMAYA ZORLAMIYORUM"

Yaşadığı olaydan yola çıkarak toplumda bireylerin verdiği kişisel mücadelelere dikkat çeken Reynmen, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin kendi içinde verdiği mücadeleyi bilemem. Bu yüzden şimdi de yazarken, anlatırken kimseyi bir şey yapmaya zorlamıyor, bir taraf olmaya ikna etmeye çalışmıyorum. Başkalarının doğrularını değil, gerçekten inandığım doğruları konuşuyorum. Çünkü eğer bir gün bir bedel ödeyeceksem, bu benim yüzümden olmalı, başkasının değil."