Reynmen'den İmamoğlu'na destek! 'Herkese her yaşadığını hak gördünüz'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:46

Güncelleme: 20.03.2025 - 10:46

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. 106 kişiyle ilgili yürütülen operasyonun, Medya A.Ş., ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturması kapsamında olduğu belirtildi. Aynı saatlerde gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı.

Gözaltı kararlarının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, gözaltılarla ilgili yoğun bir şekilde paylaşım yaparken, ünlü isimlerden de tepkiler geldi.

REYNMEN’DEN SERT TEPKİ: "HERKESE HER YAŞADIĞINI HAK GÖRDÜNÜZ"

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş), yaşananlara tepki göstererek sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Hepiniz o anonim hesaplarınızın arkasına saklanarak konuşanlarla ya dalga geçtiniz ya da susturdunuz. Şimdi de aynı hesapların arkasına saklanarak milleti konuşsun diye gazlıyorsunuz. Dün konuştuk, anlamadınız, bugün konuşsak neyi değiştireceksiniz? Dün Ümit Özdağ alındı, faşist dediniz. Bugün Ekrem İmamoğlu alınınca 'hak etti' dediniz.”

Hukuksuzluğa karşı ses çıkarmanın önemine vurgu yapan Reynmen, “Her yaşananı hak gördünüz. Bugün konuşursam ve içeri alındığımda, bana da ‘işi o değildi, iyi oldu’ diyeceksiniz. Konuşup da ülkesinin bekasını düşünen kime sahip çıktınız ki?” diyerek tepkisini sürdürdü.

"ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞAMAZ OLDU"

Reynmen, ülkede insanların artık politik konularda konuşamaz hale geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tartışmamız gereken konulardan o kadar uzaklaştırıldık ki, bugün kimi ve neyi savunmamız gerektiğini bilemez olduk. Sonra yine sizin tarafınızdan apolitik olduk. Bu ülkede kimse sizin zannettiğiniz kadar apolitik değil. Olamaz da. Sadece artık etliye sütlüye karışamaz oldu. Suçlu aramayın, sağda da solda da suçlu biziz. Allah sonumuzu hayır etsin.”

Son olarak toplumun giderek susturulduğunu ifade eden Reynmen, “Önceden tüm uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yetiyordu. Şimdi uyananın kafasına kürekle vurup bayıltılıyor. Önceden her şey daha ahlaklıymış. Üzgünüm, çok tepkiliyim, aşırı” diyerek sözlerini noktaladı.