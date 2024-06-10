Reyting yarışında zirvedeki isim belli oldu

Yayınlanma: 10.06.2024 - 18:39

Güncelleme: 10.06.2024 - 18:39

Haziran ayının ilk haftasında prime time kuşağında izleyiciyle buluşan yerli diziler arasında reyting rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da Show TV'nin popüler dizisi Bahar liderlik koltuğunu korumaya devam etti. Hafif oranda reyting kaybı yaşasa da, dizi 11,83 reyting ortalaması ile zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ VE GÖNÜL DAĞI'NIN BAŞARISI

Show TV'nin bir diğer dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finali bölümüyle reytingini artırarak 10,69 ortalama ile Bahar’ın en yakın takipçisi oldu. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ise sezon finalinde yaklaşık bir puan artışla 6,79 reyting ortalamasına ulaşarak üçüncü sırada yer aldı.

SEZON FİNALLERİ VE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Haziran ayının ilk haftasında beş dizi sezon finali bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D’nin Taş Kağıt Makas dizisi, 14. bölümüyle ilk sezonunu 4,46 ortalamayla tamamladı. Star TV’nin geçen yılın rekortmen dizisi Yalı Çapkını, ikinci sezonunu 73. bölümüyle 6 reyting ortalamasıyla noktaladı. Show TV’nin bir diğer rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, 10,21 ortalamayla sezonu 66. bölümüyle kapattı. TRT 1’in Kara Ağaç Destanı dizisi, 15. bölümüyle 2,79 ortalamaya ulaşırken, geçtiğimiz iki yılın rekortmen dizisi Gönül Dağı ise sezonu 8,36 reyting ortalaması ile 142. bölümüyle sonlandırdı.

FİNAL YAPAN DİZİLER

Dört dizi final bölümleriyle ekran macerasına veda etti. Now TV’nin Şahane Hayatım dizisi, 30. bölümüyle ekran yolculuğunu 4,46 ortalama ile tamamladı. Aynı kanalın bir diğer dizisi Gaddar, 20. bölümde 4,11 ortalama ile final yaptı. ATV’nin Aldatmak dizisi, ikinci sezonunu 4,20 ortalamayla 71. bölümüyle kapatırken, Kardeşlerim dizisi dördüncü sezonunu 3,32 ortalama ile 132. bölümüyle bitirdi.

YENİ DİZİLER VE REYTING TRENDLERİ

Kanal D’nin yeni dizisi Yalan, ikinci bölümünde hafif bir reyting kaybı yaşadı. Sıcak havaların etkisiyle haftanın ilk altı günü reytinglerde genel bir düşüş trendi gözlenirken, cumartesi günü dizileri birer puan artış gerçekleştirdi. Show TV kanal sıralamasındaki liderliğini sürdürürken, TV8 ve TRT 1 en yakın takipçileri oldu.

Prime Time'da En Yüksek Reyting Alan Yerli Diziler (2 - 8 Haziran 2024)

Bahar (S01 - B15) - 11,83

Kızılcık Şerbeti (S02 - B66) - 10,69

Gönül Dağı (S04 - B142) - 6,79

Kuruluş Osman (S05 - B163) - 5,67

Mehmed Fetihler Sultanı (S01 - B14) - 4,47

Teşkilat (S04- B110) - 4,39

Sandık Kokusu (S01 - B25) - 4,02

Aldatmak (S03 - B71) - 3,88

Taş Kağıt Makas (S01 - B14) - 3,77

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (S01 - B27) - 3,58