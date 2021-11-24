Reytingler düşük geldi: Haluk Levent'in yardım programı hakkında yeni karar
AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent'in sunduğu "Haluk Levent'le Yeniden" programının yayın günü değişti. Canlı yayında ihtiyaç sahiplerine yardım toplanan program artık yeni gününde ekranda olacak. Kararın, reytinglerin düşük gelmesi sonucu alındığı öne sürüldü.
Yapımcılığını Global Medya ile Poll Production'un üstlendiği, sunuculuğunu ise AHBAP Derneği Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent'in yaptığı gerçek yaşam hikayeleri ile ekrana gelen "Haluk Levent'le Yeniden" programı, perşembe akşamları ekrana geliyordu.
SEBEBİ DÜŞÜK REYTİNGLER
Canlı olarak ekrana gelen ve her hafta ünlü isimlerin de konuk olduğu program, düşük reytingler sebebi ile gün değiştirdi.
"Haluk Levent'le Yeniden" programı bundan sonra pazar akşamları ekrana gelecek. Program, canlı yayınla 28 Kasım Pazar 20.00'de Star TV'de.
TÜDANYA'YA YARDIM ETMİŞTİ
Bir zamanlar sahnelere damga vuran ünlü şarkıcı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Son olarak, AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, Star TV'de yayınlanan programında Tüdanya'ya destek olacaklarını duyurmuştu. Tüdanya, borçlarının biriktiğini ve ev sorunu yaşadığını kaydetmişti.
EV SORUNU VE BORÇLARI İÇİN HALUK LEVENT HAREKETE GEÇTİ
Levent, Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları için ise sanatçı arkadaşlarıyla kendi aralarında para toplayacaklarını açıklamıştı.
Levent'in desteği sonrasında duygulanan şarkıcı gözyaşlarını tutamamış; Haluk Levent ise Tüdanya'nın unutulmaz şarkısı 'Seni Sevmeyen Ölsün'ü de seslendirmişti.
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