Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

Bir zamanlar sahnelere damga vuran ünlü şarkıcı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Son olarak, AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, Star TV'de yayınlanan programında Tüdanya'ya destek olacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 10:40
Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek
Abone Ol google-news

Türkiye'de 80'li yıllara damga vuran ve 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla da hafızalara kazınan şarkıcı Tüdanya gırtlak kanserine yakalanmıştı. 

Ameliyat olan ünlü şarkıcı aylarca Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Yaşamını İzmir'de sürdüren 60 yaşındaki şarkıcı, hastalığı nedeniyle sesini kaybetmişti.

Tek geçim kaynağı olan şarkıcılıktan da uzak kalan ve zor zamanlar yaşayan Tüdanya'nın yardımına, AHBAP Başkanı Haluk Levent yetişti. 

Star TV'de canlı olarak yayınlanan Haluk Levent'le Yeniden programına bağlanan Tüdanya, yaşadığı zorlukları oğlunun aracılığıyla anlattı. Konuşamayan ünlü şarkıcı, borçlarının biriktiğini ve ev sorunu yaşadığını kaydetti.

EV SORUNU VE BORÇLARI İÇİN HALUK LEVENT HAREKETE GEÇTİ

Haluk Levent ise Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları için ise sanatçı arkadaşlarıyla kendi aralarında para toplayacaklarını açıkladı.

Levent'in desteği sonrasında duygulanan şarkıcı gözyaşlarını tutamadı. Haluk Levent, Tüdanya'nın unutulmaz şarkısı 'Seni Sevmeyen Ölsün'ü de seslendirdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler