Haluk Levent, AHBAP'a yapılan bağışların nereye gittiğini tek tek açıkladı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 16:55

AHBAP Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent; Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından, sel felaketlerinden ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı.

'ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM' DEMİŞTİ

Levent, önemli bir haber duyuracağını, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Sanatçı, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

'KURUŞU KURUŞUNA...'

Saatler 15.00'i gösterdiğinde bir paylaşım yapan Levent, yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini tek tek açıkladı.

Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile duyuran ünlü sanatçı, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize."

Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık.

Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız??

Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık.

Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda.

Bilginize.?? pic.twitter.com/noY950tcKP — Haluk Levent (@haluklevent) November 10, 2021

Levent, 28 Temmuz'da Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının ilk gününden beri yardım toplamıştı. Ünlü sanatçı, orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını da açıklamıştı. Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalıştığını söylemişti.

Ünlü sanatçı, sel felaketleri ve depremlerde toplanan bağışlarda da etkin rol oynamıştı.