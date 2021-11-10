Haluk Levent, AHBAP'a yapılan bağışların nereye gittiğini tek tek açıkladı
Türkiye, 2021 yazında yangın ve sel gibi pek çok felaket yaşamıştı. Yaşanan felaketlerde yüz binlerce lira bağış toplanmıştı. AHBAP Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, söz konusu bağışların nereye gittiği ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Levent, "Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık" ifadelerini kullandı.
AHBAP Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent; Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından, sel felaketlerinden ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı.
'ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM' DEMİŞTİ
Levent, önemli bir haber duyuracağını, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Sanatçı, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
'KURUŞU KURUŞUNA...'
Saatler 15.00'i gösterdiğinde bir paylaşım yapan Levent, yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini tek tek açıkladı.
Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile duyuran ünlü sanatçı, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize."
Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık.— Haluk Levent (@haluklevent) November 10, 2021
Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız??
Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık.
Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda.
Bilginize.?? pic.twitter.com/noY950tcKP
Levent, 28 Temmuz'da Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının ilk gününden beri yardım toplamıştı. Ünlü sanatçı, orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını da açıklamıştı. Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalıştığını söylemişti.
Ünlü sanatçı, sel felaketleri ve depremlerde toplanan bağışlarda da etkin rol oynamıştı.
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