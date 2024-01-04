Reytinglerde beklentiyi karşılayamamıştı: 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinin yayın günü değişti!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:07

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:08

Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı "Ne Gemiler Yaktım" dizisi, reyting beklentilerini karşılamayınca Show TV tarafından yayın günü değiştirildi. Altan Dönmez'in yönettiği dizi artık Pazartesi günleri değil, Pazar günleri ekrana gelecek. Yapılan ani kararla birlikte dizinin yeni yayın günü 7 Ocak'ta başlıyor.

Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın yanı sıra Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil, Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci, Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat gibi birçok önemli oyuncunun yer aldığı dizide, Toprak'ın kuzeninin katili ya da zanlısı olabilecek bir karakterle sorgulanmasıyla ilgili gerilim dolu sahneler ön plana çıkıyor.