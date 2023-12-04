Erkan Kolçak Köstendil komiser rolüyle ekranlara dönüyor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:33

Erkan Kolçak Köstendil aldığı çok sayıda dizi teklifinin ardından Show TV’nin "Ne Gemiler Yaktım" dizisini kabul etmişti. Altan Dönmez’in yönettiği, Banu Kiremitçi Bozkurt’ın ise yazdığı dizide Köstendil, komiser Toprak rolünü canlandırıyor.

İlk bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizinin yeni tanıtımında Toprak iki suçluyu sorguluyor. Kendine has tavrı ve zekasıyla dikkat çeken komiser Toprak, hikayede çok kilit bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ne Gemiler Yaktım’da Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’e Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper eşlik ediyor.