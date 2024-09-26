Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:51

Güncelleme: 26.09.2024 - 14:51

Hukuk camiasında adından sıkça söz ettiren ve önemli davalarda üstlendiği rollerle tanınan Avukat Rezan Epözdemir’in talebi üzerine, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmesi büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Avukat Rezan Epözdemir’in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Rezan Epözdemir kimdir? Avukat Rezan Epözdemir nereli, kaç yaşında? Rezan Epözdemir'in baktığı davalar...

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu.

Hukuki Kariyeri ve Uzmanlık Alanları

Rezan Epözdemir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve daha sonra ceza hukuku alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerine başlamıştır. Hukuki kariyerine başladığı günden itibaren, özellikle ceza davaları ve toplumu derinden etkileyen konularda savunmalar yapmış ve kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda görev almıştır. Epözdemir, ceza hukukunun yanı sıra insan hakları, ticaret hukuku, aile hukuku gibi farklı alanlarda da geniş bir tecrübeye sahiptir.

Akademik ve Profesyonel Başarıları

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur.

"Taraf Ehliyeti", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" ve "Haksız Tahrik" isimli üç adet kitabı ve gazete ve dergilerde onlarca bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurmuştur.

16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu.[4] Yine 02.08.2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

Dikkat Çeken Davalar

Epözdemir’in en çok bilinen davalarından biri, 2009 yılında Münevver Karabulut’un vahşice öldürülmesi üzerine ailesini temsil ettiği davadır. Bu dava, Türkiye’de geniş bir yankı uyandırmış ve hukuki süreç uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Cem Garipoğlu’nun tutuklanması ve ardından cezaevinde intihar etmesi gibi olaylar, davanın kamuoyu nezdinde önemini daha da artırmıştır. Rezan Epözdemir, bu dava boyunca ailenin avukatı olarak, adaletin tecellisi için verdiği mücadele ile tanınmıştır. Ayrıca, Muğla’da, katil Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasının da aile avukatlığını yapmıştır.