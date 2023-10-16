Rick and Morty'yi yeni seslendirecek isimler belli oldu!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:17

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:17

Rick and Morty'nin yaratıcısı ve ana karakterleri Rick Sanchez ve Morty Smith'i seslendiren Justin Roiland ayrılmıştı. Bu ayrılmanın ardından 7. sezonda karakterleri seslendirecek yeni sanatçıların kim olacağı merak konusu olmuştu.

Adult Swim, diziyi normal şekilde sürdürmek için karakterlerin ses benzerlerini kullanmayı planladığını belirtti. İlk iki bölümün ön incelemesine göre, yeni seslendirme sanatçılarının karakterlere oldukça uygun olduğu ve dizinin temel özelliklerini koruduğu görülüyor. IMDb'de yer alan bilgilere göre dizinin 7. sezonunda Morty Smith karakterini Harry Belden, Rick Sanchez karakterini ise Ian Cardoni seslendirecek.

SEKİZİNCİ SEZONUN SENARYOSU BİTTİ

Dizinin gelecek sezonları hakkında da açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sekizinci sezonun senaryosu yazılmış durumda ve dokuzuncu sezon için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



