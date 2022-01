After Life'ın final sezonu sosyal medyaya damga vurdu

17 Ocak 2022 Pazartesi, 16:56

Dünyaca ünlü komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Netflix dizisi "After Life"ın 3. ve final sezonu Netflix'te izleyicilerle buluştu.

Dizi, eşinin ölümünden sonra hayattaki amacını kaybeden Tony Johnson adlı karakterin kara mizah dolu öyküsünü anlatıyor.

Tambury adlı kurgusal bir kasabada geçen dizide, Emmy ödüllü oyuncu Rick Gervais, yerel gazetede çalışan ve eşinin ölümünden sonra depresyona girmiş Tony Johnson karakterini canlandırıyor. Gervais'e Tom Basden, Kerry Godliman, Ashley Jensen ve Penelope Wilton gibi oyuncular eşlik ediyor.

EKRANA VEDA ETTİ

Fenomen dizi, önceki sezonlar gibi 6 bölümden oluşan final sezonu ile izleyicilerine veda etti.

Çekimleri Nisan - Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen dizinin bölüm süreleri ise 27 ile 36 dakika arasında değişiklik gösteriyor.

Oyuncu kadrosunda, son sezonda Gervais ve Godliman'a katılanlar arasında Diane Morgan (Cunk on Britain), Mandeep Dhillon (Some Girls), Ashley Jensen (Extras), Paul Kaye (The Sunday Show), Roisin Conaty (GameFace), David Earl (Derek), Penelope Wilton (Ever Decreasing Circles), Joe Wilkinson (The Cockfields), David Bradley (Game of Thrones) ve Jo Hartley (Sweetheart) gibi İngiliz televizyon ve filmlerinden birçok tanıdık yüz var.

Üçüncü sezonda, Tony'nin hayatı keyifli kılan şeyin nazik ve sevecen olmak olduğunu fark etmeye başladığı için muhtemelen keskin bir dönüş yaptığı görülüyor. Hâlâ karısını kaybetmenin sersemliği ve babasının yakın zamanda ölümüyle uğraşırken, yanında sevgili köpeği Brandy ile birlikte, babasının son dileklerini yerine getiren ve küllerini en sevdiği yerlere saçan Tony ekranlara yasıyor.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Dizinin final sezonu, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyaya damga vurdu. #AfterLife etiketi, Twitter gündeminde ilk sıralara oturdu. Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kullanıcı, dizinin son sezonu ile ilgili yorumlarda bulundu.

After Life, üçüncü ve son sezonuyla Netflix'te.