Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz kimdir?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 14:09

Çınar Yayınları'nın kurucusu ve yazar Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ilgaz'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940'ta İstanbul'da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz'la birlikte kurdukları Çınar Yayınları'nı devam ettiren Ilgaz, 2004'te Rıfat Ilgaz'ın ''Hababam Sınıfı'' ve ''Sınıf'' kitaplarıyla ilgili anılarını ''Sınıf'ın Efsanesi'' başlıklı kitabında topladı.

ÖZEL YAŞAMI

Aydın Ilgaz, yazar Nilgün Ilgaz ile evliydi.