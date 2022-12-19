Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz kimdir?
Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti. Peki, Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz kimdir?
Çınar Yayınları'nın kurucusu ve yazar Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ilgaz'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
AYDIN ILGAZ KİMDİR?
Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940'ta İstanbul'da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz'la birlikte kurdukları Çınar Yayınları'nı devam ettiren Ilgaz, 2004'te Rıfat Ilgaz'ın ''Hababam Sınıfı'' ve ''Sınıf'' kitaplarıyla ilgili anılarını ''Sınıf'ın Efsanesi'' başlıklı kitabında topladı.
ÖZEL YAŞAMI
Aydın Ilgaz, yazar Nilgün Ilgaz ile evliydi.
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