Züleyha kimdir? Züleyha'nın şarkıları nelerdir?

17 Aralık 2022 Cumartesi, 15:47

Züleyha Ortak, 1987’de İstanbul’da doğdu. Marmara üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okudu. Yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi alırken, Zülfü Livaneli’nin yanında asistanlık yapmaya başladı. Asistanlığı sırasında yanında bir kaç türkü söylediği Livaneli, Züleyha’nın müziğe olan ilgisini ve sesindeki farklı tonu hemen fark etti ve Cemil Topuzlu sahnesinde kendisine yer verdi. 2010 yılında Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları albümünü çıkardı. 2012 yaz döneminde Habertürk TV ekranında ‘Müzik Evi’ adlı bir program hazırlayıp sundu. Tv programları müzik kariyerini bitirmesine engel olmadı ve ardından üçüncü albümü 'Gelin Kınası' ile Anadolu’nun en sevilen kına ve düğün türkülerini başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yorumladığı, Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Ağustos 2015'ten Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı.

Züleyha, Göksel Baktagir yönetmenliğindeki ‘7 Cihan Kadınları’ adlı etnik müzik grubunun da bir üyesi olarak hem grubuyla, hem de solo çeşitli festivaller ve kültür sanat organizasyonlarında konserler vermeye devam etmekte.

2019 yılından itibaren her Pazartesi 21:45’te TRT Müzik’te 'Züleyha ile Sınırsız Ezgiler' programını hazırlayıp sunuyor.

SEÇİM SORASI AÇIKLAMASI İLE GÜNDMEE GELMİŞTİ

Züleyha Ortak, 2019 yerel seçimleri sonrası şu açıklama ile gündeme gelmişti: "Yeter artık inin Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtından! İt gibi çalışan, üretmek, iz bırakmak ve faydadan başka bir şey düşünmeyen insanları, sırf bekar diye bel altı dedikodularla, emek verdiği işinden azleden insan müsveddelerine gereken ceza verilmeli ve sistemden def edilmeli!"

Züleyha Ortak daha önce de Gülşen'in sahne kıyafetlerini şu sözler ile eleştirmişti: "Ses yok zaten, vokalistler arkadan eşlik ediyor. Sanki sadece fotoğraf vermek için sahne yapıyor, ben bunu gördüm. Bir kesim onu hayranlıkla izliyor, ama ben sesi için gitmiştim. Görselliği için gidip izleyenler var, onlara saygı duyuyorum. Ben beğenmedim, benlik değil. Artık tamamen görüntüye oynuyor."