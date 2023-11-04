TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 İnanılmaz Örümcek Adam
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
13:30 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayat
19:00 Fox Ana Haber
20:oo Adım Farah
02:30 Şahane Hayatım
04:45 Aşk Yeniden
06:16 Yaz şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT YAYIN AKIŞI
05:55 - İncir Ağacı
07:00 - Elimi Bırakma
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
16:10 - Diriliş Ertuğrul
17:50 - Lingo
20:00 - Ejder Kılıcı
19:55 - İddiaların Aksine
03:15 - Diriliş Ertuğrul
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
02:20 Aldatmak
05:30 Cennetin Gözyaşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:30 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
13:15 Sakla Beni
16:15 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
23:15 Hayat Öpücüğü
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam
22:30 İnanılmaz Örümcek Adam
00:45 Ay Meteoru
03:45 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
04:30 Tuzak
En Çok Okunan Haberler
-
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Adada yaşayacak çifte 5.5 milyon TL verilecek
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- 50 bin TL’lik biletler!
- Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı
- 'Trol savcı' göreve iade edildi
- Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı belli oldu!
- Dolar/TL gelecek yıl ne kadar olacak?