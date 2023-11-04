TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2023 Cumartesi, 08:00
TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 İnanılmaz Örümcek Adam

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Adım Farah

13:30 Hudutsuz Sevda

16:30 Şahane Hayat

19:00 Fox Ana Haber

20:oo Adım Farah

02:30 Şahane Hayatım

04:45 Aşk Yeniden

06:16 Yaz şarkısı

TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT YAYIN AKIŞI

05:55 - İncir Ağacı

07:00 - Elimi Bırakma

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

16:10 - Diriliş Ertuğrul

17:50 - Lingo

20:00 - Ejder Kılıcı

19:55 - İddiaların Aksine

03:15 - Diriliş Ertuğrul

TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

02:20 Aldatmak

05:30 Cennetin Gözyaşları

TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Aramızda Kalsın

08:30 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

13:15 Sakla Beni

16:15 Ömer

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

20:00 Sakla Beni

22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

23:15 Hayat Öpücüğü

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam

22:30 İnanılmaz Örümcek Adam

00:45 Ay Meteoru

03:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

09:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

04:30 Tuzak

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