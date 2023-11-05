Akın Akınözü’nün yeni dizisi Aile Albümü'nde partneri kim oldu?
O3 Medya’nın Akın Akınözü’nün başrolünü oynayacağı yeni dizisi “Aile Albümü”nün hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Akın Akınözü geçen aylarda Saner Ayar’ın patronu olduğu O3 Medya’yla el sıkışmıştı. Yakışıklı oyuncunun şirketin yeni dizilerinden "Aile Albümü"nde başrol oynayacağı öğrenilmişti. Unutulmaz dizilerin başarılı yönetmeni Zeynep Günay’ın yöneteceği projede Akınözü’nün "Kılıç" karakterine hayat vereceği de ortaya çıkmıştı. Henüz kanalı netleşmeyen dizide ünlü oyuncunun partneri için de anlaşma aşamasında gelindi.
Son olarak Netflix’te seyirciyle buluşacak olan "Kübra" dizisinde Çağatay Ulusoy’un partneri olan Aslıhan Malbora bu sezon birçok dizi ve filmle görüştükten sonra "Aile Albümü"yle prensipte anlaştı.
Güçlü bir aşk hikâyesinin etrafında yaşanan olayların etkili bir dille ekrana aktarılacağı dizinin senaryosu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.
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