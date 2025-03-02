Robert De Niro, hayatında en son ne yapmak istediğini açıkladı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:54

Güncelleme: 02.03.2025 - 16:54

Hollywood'un efsanevi oyuncularından Robert De Niro, hayatında en son olarak ne yapmak istediğini açıkladı.

Son olarak siyasi gerilim dizisi 'Zero Day'de rol alan ve 'Taxi Driver', 'Goodfellas' ve 'Heat' gibi unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan De Niro, tüm filmlerini sırasıyla izlemek istediğini ancak buna zaman bulup bulamayacağından emin olmadığını söyledi.

Kariyerine 1965 yılında başlayan 81 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız, son röportajında kişisel hayatında hâlâ gerçekleştiremediği bir hedefi olduğunu belirterek, "Her zaman tüm filmlerimi izlemek, hepsini yaptığım sırayla gözden geçirip hayatımda yaptığım her şeyi son bir kez görmek istediğimi düşünürdüm" dedi.

Ancak bu isteğini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinden emin olmadığını dile getirdi.

İki yıl önce yedinci çocuğunu kucağına alan De Niro, artık film izlemeye pek vakti olmadığını ve çocuk programlarının hayranı haline geldiğini itiraf etti.

Sevgilisi Tiffany Chen ile kızları Gia Virginia Chen De Niro'nun ikinci doğum gününü 6 Nisan'da kutlamaya hazırlanan ünlü oyuncu, katıldığı bir radyo programında, "Gerektiği kadar film izlemiyorum" diyerek, "Sadece ayak uydurmak istiyorum ama güncel olayları ve haber programlarını takip ediyorum. Artık küçük kızımla birlikte The Wiggles ve Bayan Rachel'ı izliyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, geçen ay verdiği başka bir röportajda da kızı Gia ile olan hayatını anlatırken, "Ben erken kalkan biriyim. Sabahlarımı onunla birlikte Bayan Rachel'ı izleyerek ve ona biberonunu vererek geçiriyorum" demişti.