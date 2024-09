Robert De Niro, mezar taşına yazdıracağı sözleri açıkladı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:55

Güncelleme: 15.09.2024 - 09:55

Geçtiğimiz yıl yedinci kez kız babası olarak adından sıkça söz ettiren usta Hollywood yıldızı Robert De Niro, katıldığı bir programda mezar taşına yazdıracağı sözleri paylaştı. 81 yaşındaki aktör, Who’s Talking to Chris Wallace? adlı programa katılarak, özel hayatı ve babalık deneyimi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

De Niro'nun Drena, Raphael, Julian, Aaron, Elliot, Helen ve Gia adında toplam yedi çocuğu bulunuyor. En büyük çocuğu Drena'nın 53 yaşında olduğu aktöre, nasıl bir baba olduğu sorulduğunda, “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” şeklinde yanıt verdi. Ünlü aktör, bu sözünün onun için o kadar anlamlı olduğunu dile getirerek, mezar taşına da "Elimden gelenin en iyisini yaptım" yazdıracağını açıkladı.

Son olarak Killers of the Flower Moon filmiyle Oscar’a aday gösterilen De Niro, mezar taşına yazdırmak istediği bir diğer cümlenin ise, "Yaptığım her şey için lütfen beni affet" olacağını söyledi.

"İyi bir baba değil miydiniz?" sorusuna ise De Niro, “Hayır! Elimden gelenin en iyisini yaptım. Tek diyebileceğim bu” şeklinde cevap verdi. Kariyerinde çok yoğun olduğuna dikkat çeken oyuncu, “Hep çok yoğundum ama çocuklarımı çok seviyorum” dedi.

Bir süredir birlikte olduğu Tiffany Chen ile bir çocuk sahibi olan Robert De Niro, kızına Gia Virginia Chen De Niro adını vermişti.