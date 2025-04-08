Robert de Niro'ya Cannes'da 'Onur Ödülü' verilecek

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:10

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:10

Hollywood'un usta oyuncusu Robert De Niro, 78. Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye Onur Ödülü'ne layık görülecek. 81 yaşındaki ABD'li sinema yıldızı, festivalin açılışının ardından, 13 Mayıs’ta ödülünü alacak. De Niro, ödülünü takdim eden gecede, yaşam boyu başarı ödülüne değer görüldüğü için büyük bir onur duyduğunu belirtti.

De Niro, Cannes Film Festivali ile olan güçlü bağlarına da değindi ve şunları söyledi:

"Cannes, şu anda dünyada bizi ayıran pek çok şey varken, bizi; hikâye anlatıcılarını, sinemacıları, izleyicileri ve dostları bir araya getiriyor. Oraya gitmek, eve dönmek gibi."

Ödül takdiminden bir gün sonra, 14 Mayıs’ta Robert De Niro, Debussy Tiyatrosu'nda bir ustalık sınıfına katılacak. Oyuncu, Cannes’daki geçmişteki önemli anılarını da paylaşacak ve genç sinemacılara deneyimlerini aktaracak.

Robert De Niro, daha önce 2011'de Cannes Film Festivali jüri başkanlığı yapmıştı. Ayrıca, 2023'te Martin Scorsese’nin 'Killers of the Flower Moon' filmi ile Cannes kırmızı halısında boy göstermişti.

Bu yılki Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche olacak. Böylece Cannes tarihinde ikinci kez üst üste jüri başkanlığı yapan bir kadın jüri başkanı görev alacak. Geçen yıl, 'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig bu görevi üstlenmişti. Ayrıca, 2023 festival jürisinde Ebru Ceylan da yer almıştı.