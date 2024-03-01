Tom Hardy'nin başrolde olduğu The Bikeriders filminden yeni fragman!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 23:31

Güncelleme: 01.03.2024 - 23:31

Jeff Nichols'ın yönettiği The Bikeriders filmi Jodie Comer, Austin Butler ve Tom Hardy'nin başrollerini paylaştığı bir dönem draması olarak dikkat çekiyor. "The Bikeriders" 2023 Telluride Film Festivali'nde güçlü bir açılış yaptıktan sonra, Disney'nin 20th Century Studios'u SAG-AFTRA grevi sırasında filmleri programından kaldırması nedeniyle Focus tarafından satın alındı.

Film, motosiklet kültürünü konu almakta olup, Tom Hardy'nin canlandırdığı motosiklet çetesinin sert adam kurucusu Johnny'nin hikayesini anlatıyor. Fragman, Johnny'nin liderliğindeki Vandals'ın nasıl yükseldiğini ve içsel çatışmalarla nasıl başa çıktığını gösteriyor. Focus, bu yeni fragmanla filmi tanıtarak farkındalık kampanyasını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Jeff Nichols, film yapma sürecini ve projenin ilham kaynaklarını paylaşarak, "The Bikeriders"ın 20 yıl önce Danny Lyons'ın fotoğraf kitabını gördükten sonra kendisini etkilediğini ve bu filmle aynı hissiyatı izleyiciye geçirmeye çalıştığını belirtti. Tom Hardy'nin film öncesinde vücuduna kazıttığı dövme ile ilgili bir anısını paylaştı ve fragmanın gerçekten ilham verici olup olmadığını öğrenmek için meydan okuma attı.

Dünya genelinde 21Haziran'da vizyona girecek olan "The Bikeriders" filminin Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil.



