Robert Pattinson, 'Parasite' yönetmeninin yeni filminde oynayacak

Parasite filmiyle Oscar’a damga vuran Bong Joon-ho, Robert Pattinson’ı Edward Ashton’ın yakında çıkacak romanı Mickey7’nin bilim kurgu uyarlaması için seçti.

2020'deki 92. Oscar töreninde 'Parasite' (Parazit) filmi sayesinde 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Uluslararası Film' ve 'En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerini alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho yeni projesi için ABD'li oyuncu Robert Pattinson'ın peşinde.

Sputnik Türkiye'nini Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre Warner Bros. ile çalışacak olan Bong kendi yazıp yönettiği bir bilim kurgu filmi çekecek. Edward Ashton'ın 'Mickey7' romanından uyarlanacak bu proje için, yeni Batman filminde Batman/ Bruce Wayne karakterini canlandıran Pattinson ile görüşmeler sürüyor.

The story synopsis for Bong Joon Ho's next project: an "expendable employee takes jobs too risky for anyone else, and when he dies, he regenerates as a clone with most of his memories intact" https://t.co/cZCwO9QYDs