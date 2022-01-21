Robert Pattinson, 'Parasite' yönetmeninin yeni filminde oynayacak

İngilizce dilinde olmayan bir filmle ilk kez 'En İyi Film' ödülünü alan Güney Koreli yönetmen Bong, 'Mickey7' adlı kitaptan uyarlanacak ve kendi yazıp kendi yöneteceği yeni filminde, Batman olarak seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Robert Pattinson ile çalışmak istiyor. Pattinson, Edward Ashton'ın bilimkurgu romanının uyarlaması için scar ödüllü yönetmen Bong Joon-ho ile birlikte çalışacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 11:21
Robert Pattinson, 'Parasite' yönetmeninin yeni filminde oynayacak
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Parasite filmiyle Oscar’a damga vuran Bong Joon-ho, Robert Pattinson’ı Edward Ashton’ın yakında çıkacak romanı Mickey7’nin bilim kurgu uyarlaması için seçti.

2020'deki 92. Oscar töreninde 'Parasite' (Parazit) filmi sayesinde 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Uluslararası Film' ve 'En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerini alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho yeni projesi için ABD'li oyuncu Robert Pattinson'ın peşinde.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sputnik Türkiye'nini Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre Warner Bros. ile çalışacak olan Bong kendi yazıp yönettiği bir bilim kurgu filmi çekecek. Edward Ashton'ın 'Mickey7' romanından uyarlanacak bu proje için, yeni Batman filminde Batman/ Bruce Wayne karakterini canlandıran Pattinson ile görüşmeler sürüyor.

Kitapta Mickey7 karakteri, 'Niflheim' adındaki bir yeri kolonileştirme görevini üstleniyor. Bu çok riskli görev sırasında hayatını kaybeden Mickey7 bir klon olarak yeniden dünyaya geliyor ama birçok şeyi hatırlayamıyor ve görev üs merkezine gittiğinde kendisinin yerini Mickey8'in aldığını görüyor.


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