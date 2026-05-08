Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah'tan İzmir müjdesi

İstanbul'daki yoğun ilginin ardından rotasını Ege'ye çeviren Ferah, 13 Haziran'da İzmir Arena'da sahne alacak.

İzmir Arena'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla duyurulan bu büyük buluşma, Ege'deki müzikseverler arasında şimdiden büyük bir heyecan dalgası yarattı.

BİLETLER 11 MAYIS'TA

Biletler ise 11 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İzmir Arena (@izmirarena)'in paylaştığı bir gönderi

İstanbul konserlerinde yaşanan rekor bilet talebinin bir benzerinin İzmir için de yaşanmasına ve biletlerin çıkar çıkmaz tükenmesine kesin gözüyle bakılıyor.