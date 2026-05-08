Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah'tan İzmir müjdesi

8.05.2026 16:24:00
Haber Merkezi
Türk rock müziğinin efsanevi ismi Şebnem Ferah, 6 yıllık sahne orucunu bozuyor. 3 ve 27 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserlerin biletleri dakikalar içinde tükenen ünlü sanatçıdan, şimdi de İzmirlilerin yüzünü güldürecek bir haber geldi.

İstanbul'daki yoğun ilginin ardından rotasını Ege'ye çeviren Ferah, 13 Haziran'da İzmir Arena'da sahne alacak.

İzmir Arena'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla duyurulan bu büyük buluşma, Ege'deki müzikseverler arasında şimdiden büyük bir heyecan dalgası yarattı.

BİLETLER 11 MAYIS'TA

Biletler ise 11 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacak.

 
İstanbul konserlerinde yaşanan rekor bilet talebinin bir benzerinin İzmir için de yaşanmasına ve biletlerin çıkar çıkmaz tükenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

