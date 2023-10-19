Rocky serisiyle tanınan oyuncu Burt Young hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:40

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:41

Burt Young, Sylvester Stallone tarafından hayat verilen boksçu Rocky’nin arkadaşını ve gelecekteki kayınbiraderini canlandırdığı bu karakterle 1977 yılında Oscar’a aday gösterilmişti.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında Stallone, Young’ı "harika bir insan ve sanatçı" olarak tanımlayarak, “Dünya da ben de seni çok özleyeceğiz” dedi.

New York’ta İtalya göçmeni bir ABD’li olarak ve Gerald Tommaso DeLouise ismiyle dünyaya gelen Young, 1950’lilerde donanmada görev yapmıştı.

Daha sonra oyunculuk eğitimi alan Young, televizyon ve sinema filmlerinde yer alarak bir kariyer inşa etti.

Variety'den yazar Carmel Dagan, Young’ın verimli ve çok iyi bir karakter oyuncusu olduğunu kaleme aldı:

"Bir gangsteri, suçluyu ya da şapşal birini bile canlandırsa oynadığı kişiye bir karakter yükler, böylece daha sempatik biri olarak görünmesini sağlardı; oynadığı rolün hakkını verirdi."

Getty Images

1976 yılında çekilen ilk Rocky filminde Young’ın karakteri Paulie Pennino Rocky’nin arkadaşı olarak seriye giriş yapmıştı, ikinci filmde ise Rocky Pennino'nun kızkardeşi Adrian karakteriyle evlendi.

İlk altı filmde de Paulie Pennino karakterini canlandıran Young, 2015 yılında çekilen devam filmi Creed’de yer almamıştı.

10 dalda Oscar’a aday olan Rocky, en iyi film dalında ödüle layık görülmüştü.

Young, Bir Zamanlar Amerika’da, Brooklyn'e Son Çıkış, Belalı Aşk (Mickey Blue Eyes) gibi filmlerde de rol aldı.

The Sopranos, Law & Order, The Rockford Files ve M*A*S*H gibi televizyon dizilerinde de yer aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra bir ressam olarak da tanınan Young’ın resimleri birçok galeride sergilendi.