Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edildi: Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliğini ihanet mi bitirdi?

Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 17.11.2024 - 17:24

"Wolverine" karakteriyle tanınan Hugh Jackman ve eşi Deborra-Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Çift, ortak açıklamalarında "Bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" ifadelerine yer verdi. Ancak, ayrılığın ardında ihanet iddiaları olduğu öne sürüldü.





ROL ARKADAŞIYLA AŞK İDDİASI

Jackman’ın, Broadway müzikali Music Mandeki rol arkadaşı Sutton Foster ile ilişki yaşadığı iddia edildi. US Weekly’ye konuşan kaynaklar, Jackman ve Foster’ın New York'ta birlikte vakit geçirdiğini ve oldukça mutlu göründüklerini belirtti. Kaynaklar, ikisinin aynı sektörden gelmesinin ilişkilerini güçlendirdiğini ifade etti.

İKİ AYRILIK, BİR İLİŞKİ

Sutton Foster, geçtiğimiz haftalarda eşi Ted Griffin ile boşanacaklarını açıklamıştı. İkilinin 2014'te evlendiği biliniyor. Page Six'e konuşan bir başka kaynak ise Jackman ve Foster hakkında, "Yüzde 100 birlikteler, aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istiyorlar" açıklamasını yaptı.

Jackman ve Furness çifti, 27 yıllık evlilikleri boyunca Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ayrılık kararlarının ardından ortaya atılan bu iddialar, gündemdeki yerini koruyor.