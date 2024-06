'Wolverine' rolüyle hafızalara kazınan Hugh Jackman'dan öfke nöbeti itirafı: 'Her zaman iyi biri değilim'

Yayınlanma: 23.06.2024 - 12:42

Güncelleme: 23.06.2024 - 12:42

Hugh Jackman, gösteri dünyasının en iyi insanlarından biri olarak tanınırken, ünlü oyuncunun itirafı şaşırttı. 55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, her zaman göründüğü kadar sevimli olmadığını ve film setlerinde geçmişte sergilediği bazı davranışlarından 'gurur duymadığını' itiraf etti.

Jackman The Guardian'a verdiği samimi röportajda, "Her zaman iyi değilim" açıklamasını yaptı.

Canlandırdığı 'Wolverine' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü yıldız, "Tabii ki sette nazik olmadığım anlar da yaşadım. Bazen sette biraz bağırdığım veya öfkelendiğim, kendimle gurur duymadığım şeyler de yaptım" diye konuştu.

Yetiştirilme tarzına uymayan davranışlar sergilediğinde her zaman pişmanlık duyduğunu söyleyen Jackman, "Her zaman saygılı olmaya çalışma konusunda özellikle babam harika bir örnekti. Benim deneyimime göre, eğer her şeyinizi verirseniz, saygılı davranırsanız, o zaman genellikle diğer insanlardan da aynı karşılığı alırsınız" ifadesini kullandı.

Jackman, 27 yıllık evliliğin ardından eylül ayında Deborra-Lee Furness'ten ayrıldığını duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, "bireysel gelişimlerini sürdürmek için" ayrıldıklarını söylemişti.

Çift, 1995 yılında Avustralya dizisi 'Correlli'nin setinde tanıştı ve 11 Nisan 1996'da evlendi. 2000 yılında 23 yaşındaki oğulları Oscar'ı, 2005'te ise 18 yaşındaki kızları Ava'yı evlat edindi.