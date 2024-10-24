Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:21

Güncelleme: 24.10.2024 - 12:21

BBC'nin haberine göre, 1966 ila 1968'de NBC televizyonunda yayınlanan Tarzan dizisiyle hafızalara kazınan Rony Ely'nin ölümünü, kızı Kirsten Casale Ely, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Rony Ely kimdir? Rony Ely kaç yaşında, nereli? Rony Ely neden öldü?

RONY ELY KİMDİR?

Ely , 21 Haziran 1938'de Hereford, Teksas'ta doğdu ve Amarillo'da büyüdü. Lise aşkı Helen Janet Triplet ile 1959'da evlendi. İkisi de Hereford, Teksas yerlisi olan çift, Temmuz 1961'deki boşanmalarına kadar birlikte kaldılar. Daha sonra Ursula Andress , Barbara Bouchet , Dyan Cannon ve Britt Ekland gibi aktrislerle çıktı . 1984'te 1981'de Miss Florida USA unvanını kazanan Valerie Lundeen ile evlendi. Üç çocukları oldu.

15 Ekim 2019'da Lundeen, Santa Barbara'da Ely ile birlikte yaşadığı sahil yerleşim bölgesi olan Hope Ranch, California'da bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis memurları bir "aile içi huzursuzluk" nedeniyle olay yerine çağrıldı ve çiftin oğlu Cameron olarak tanımlanan bir şüpheliyi öldürdü. Ekim 2020'de Ely, polisin eylemlerini haklı cinayet olarak tanımlayan Santa Barbara bölge savcısına itiraz etti. Sonuç olarak, silahlı saldırıya karışan memurlara karşı hiçbir suçlamada bulunulmadı. Yapılan bir otopsi, Cameron'ın öldüğü sırada kronik travmatik ensefalopatinin erken evrelerinden muzdarip olduğunu ortaya koydu .