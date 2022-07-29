RTÜK, Netflix hakkında inceleme başlattı
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır.”
RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz.Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek,değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız.Bu bilinçle,Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır pic.twitter.com/FWRMe3Fypp— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) July 29, 2022
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