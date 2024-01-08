Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı? Gold Film'den açıklama geldi

Yayınlanma: 08.01.2024 - 18:05

Güncelleme: 08.01.2024 - 18:06

RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusuydu.

Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı.

YAPILAN BAŞVURU REDDEDİLDİ

Yılbaşı tatili sonrası dizinin 3. bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi.

Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı. Yılbaşı tatili sonrası dizinin 3. bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi. FOX, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün göndereceği belgeseli yayınlayacak.

FARUK TURGUT’TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Yapımcı Faruk Turgut’tan açıklama geldi.

X hesabından açıklama yapan Turgut, “Bu akşam yayın yok. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz” dedi.