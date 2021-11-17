RTÜK'ten "Üç Kuruş" dizisine ceza

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:22

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu’nun “Üç Kuruş” dizisi hakkındaki şikayet başvurusunu değerlendiren RTÜK, dizideki Roman vatandaşlara yönelik söylemleri, “ayrımcı ve aşağılayıcı”olarak değerlendirdi. Dizideki şiddet sahnelerinin de Roman toplumunun yaşamını kötü gösterdiği belirtildi.

RTÜK, dizideki argo kullanımının yoğunluğu, kavga görüntülerinin sıklığı ile kadını aşağılayan ve güçsüz gösteren sahneleri yasa ihlali olarak değerlendirdi. “Kadına şiddet/taciz” ve "karşılıklı şiddet" ile ilgili sahnelerin izleyicilerin söz konusu durumları normalleştirmelerine, içselleştirmelerine ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açacak bir etkiye sebep olabileceğine kanaat getiren RTÜK, yayıncı kuruluş SHOW TV’ye ağır idari para cezası verilmesine karar verdi.

CHP'Lİ PURÇU: "BENİM İÇİN BU DİZİ BİR KURUŞ BİLE ETMEZ"

Purçu daha önce dizi hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

"Dizini yayınladığı gün, Romanlarla ilgili etiketleri söylüyorum: Romanlar alkolik, kaba, suça eğilimli, mafya, hırsız, potansiyel suçlu, çingene, küfürbaz. Dizinin verdiği mesaj bu. RTÜK neden gerekeni yapmıyor? Romanlara dair herhangi bir bilgisi olmayan ve bu diziyi izleyen bu ön yargılara sahip olacak.

Biz yıllardır ayrımcılıkla mücadele eden bir toplumuz. Ben de herkes gibi olmak istiyorum, Türk vatandaşıyız biz. Bu diziler neden engellenmiyor? RTÜK’ü göreve davet ediyorum. Bizi ötekileştiriyorsunuz, kin ve nefret suçu işliyorsunuz, anayasal suç işliyorsunuz. Dizinin adı bile ayrımcılığı körüklüyor, Roman mahallesinde Romanları konu alan bir dizi çekiyorsun, güya Roman hayatını anlatıyorsun. Bizim hayatımızı hiç anlatmıyor o dizi.

Roman hayatını çekiyorsun ‘Üç Kuruş’ diye. Benim için bu dizi bir kuruş bile etmez. İnsanları kötü göstererek, aşağılayarak, ötekileştirerek dizi çekiyorsun; bu insanlar yüzyıllardan beri ötekileştirmeyle, ayrımcılıkla mücadele ediyor. Sen geliyorsun, bir diziyle bunu körüklemeye çalışıyorsun. Bizim mahallemize bu insanlar girmiyor"