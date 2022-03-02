Rus model Irina Shayk'tan, Putin'e tepki: 'Savaşa hayır'

02 Mart 2022 Çarşamba, 13:48

Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 7. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; bir taraftan ünlüler cephesinden de sesler yükseliyor. Son olarak dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk da “Savaşa hayır” diyenler arasına katıldı.

Shayk sosyal medya hesabından, "Savaşa hayır. Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" ifadelerini kullanarak Putin'e tepkisini dile getirdi.

BAĞIŞ YAPTI

Shayk, “Savaşa hayır” sözleriyle başladığı paylaşımında, UNICEF ve Ukrayna Kızılhaç’ına bağışta bulunduğunu belirtti. Ünlü model, takipçilerinden de ellerinden geldiğinde bağış yapmalarını istedi.

Siyah-beyaz barış işareti görseli eşliğinde mesajını paylaşan bir çocuk annesi Shayk, “Dünya barışı için dua ediyorum” dedi.